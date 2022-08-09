Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor , Levante forması giyen Enis Bardhi'de son aşamaya geldi.

Marca'da yer alan habere göre Trabzonspor, Makedon futbolcu Enis Bardhi'nin transferi için Levante ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu ise takımının durumu nedeniyle Bordo-Mavili ekipten gelen teklifi kabul etmeye karar verdi.

3 yıllık anlaşma

Kulüpler arasında anlaşmanın sağlanması ile birlikte Bardhi'nin kısa süre içerisinde Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçmesi ve 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bonservis bedeli

Haberin detaylarında ise Trabzonspor'un kasasından Bardhi'nin transferi için 3 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ve bir miktar bonus ücretleri çıkacak.

2017 yılından bu yana Levante forması giyen Enis Bardhi, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda 44 kez görev yaptı. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon ise İspanyol ekibiyle 32 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.



