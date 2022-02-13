Süper Lig 'in 25. haftasında Trabzonspor - Konyaspor maçı nefesleri kesecek. Abdullah Avcı'nın öğrencileri iç sahada taraftarlarının önünde alacakları 3 puana odaklanmış durumda. Konyaspor ise galibiyet alarak zirveye bir adım daha yaklaşmak ve rüya gibi bir sezonda yarışın sonuna kadar mücadele etmek istiyor.

Mücadele Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor - Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

Bu zorlu mücadelede TFF'den yapılan açıklamaya göre, VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak.







