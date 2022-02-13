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Son dakika! Trabzonspor - Konyaspor maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Süper Lig'in 25. haftasında lider Trabzonspor sahasında en yakın rakibi ve sezonun formda takımı Konyaspor'u ağırlayacak. Bu zorlu mücadelede TFF'den yapılan açıklamaya göre, VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak.

13 Şubat 2022, Pazar 10:51 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonspor - Konyaspor maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Süper Lig 'in 25. haftasında Trabzonspor - Konyaspor maçı nefesleri kesecek. Abdullah Avcı'nın öğrencileri iç sahada taraftarlarının önünde alacakları 3 puana odaklanmış durumda. Konyaspor ise galibiyet alarak zirveye bir adım daha yaklaşmak ve rüya gibi bir sezonda yarışın sonuna kadar mücadele etmek istiyor.

Mücadele Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor - Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

Bu zorlu mücadelede TFF'den yapılan açıklamaya göre, VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. 


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(ÖZET) Trabzonspor - Konyaspor maç sonucu: 2-1


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