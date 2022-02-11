Son dakika! Trabzonspor-Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça ev sahipliği yapacak. Lider Trabzonspor sahasında en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlayacak.Bu sezon iç saha maçlarını bir şova dönüştüren Bordo Mavililer, Süper Lig'in en formda takımı olan Konyaspor'dan 3 puanı alarak liderliğini sağlamlaştırmak istiyor.
İlhan Palut'un öğrencileri ise Trabzonspor'dan alacağı puan ya da puanlarla zirve yarışındaki puan farkını en aza indirgemek istiyor.
Bu zorlu mücadelede hakemin kim olacağı büyük merak konusuydu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Mete Kalkavan zorlu mücadeleyi yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Ceyhun Sesigüzel ve Alpaslan Dedeş olacak.
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İşte haftanın hakemleri:
Sivasspor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
Antalyaspor-Karagümrük: Halil Umut Meler
Kasımpaşa-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
Adana Demirspor- Beşiktaş : Ali Şansalan
Altay-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
Başakşehir-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
Giresunspor- Fenerbahçe : Zorbay Küçük
Galatasaray -Kayserispor: Sarper Barış Saka