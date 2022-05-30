Son dakika! Trabzonspor Kaan Ayhan için ikinci teklifini yaptı!

Sağ stopere bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor , geçtiğimiz sezon transferi için büyük bir çaba sarf edilen Kaan Ayhan için yeniden devreye girdi. Geride kalan sezonun özellikle devre arasında kadrosuna katmak için taksitler halinde 5 milyon Euro bonservis bedeline kadar çıkan bordo-mavililer, hedefine ulaşamamıştı. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın yabancı kuralını da düşünerek stoper bölgesine öncelikle yerli bir takviye istemesi sonucunda ibre yeniden Kaan Ayhan'a döndü.

KAAN TRANSFERDE TAVRINI KOYDU

Geride kalan sezonda Serie A'da Sassuolo ile ligde 23 maça çıkan ancak bunların sadece 14'ünde ilk 11 şansı bulan milli futbolcunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon anlaşamadığı İtalyan kulübünü bu kez 27 yaşındaki oyuncunun da tavrını net şekilde koymasıyla birlikte ikna etmek istiyor. Kaan'ın menajerine şartları sunan ve yetki veren Trabzonspor, transfer için girişimlerini yaptıktan sonra beklemeye çekildi. (Sabah)