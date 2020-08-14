Son dakika | Trabzonspor Jozo Simunoviç anlaştı

Trabzonspor'da transferde hareketli günler yaşanıyor. TRTSPOR'un haberine göre; Bordo-Mavili takım Celtic’in Hırvat stoperi Jozo Simunoviç ile prensipte anlaştı.

Dinamo Zagreb alt yapısında yetişen 26 yaşındaki stoper 1.91 boyunda. Geçen sezon çok fazla şans bulamayan ve sadece 16 maçta forma giyebilen Hırvat oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bordo-Mavili takım transfere hızlı giriş yapmış ve Anders Trondsen, Muhammet Taha Tepe, Anıl Başaran, Marlon ve Stiven Plaza'yı kadrosuna katmıştı.



