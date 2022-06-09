Son dakika! Trabzonspor Jens Stryger Larsen’in peşinde

Transferde öncelikle savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor , sağ bek, sol bek ve stoper mevkilerine takviye yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Belki bir oyuncu alarak iki bölgeyi kapatabiliriz” derken, Jens Stryger Larsen bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden...

Danimarka Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu, son Avusturya maçında Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi tarafından izlendi. Uzun süredir takip edilen 31 yaşındaki Larsen, savunmanın hem sağında hem de solunda görev yapıyor, stoperde de oynayabiliyor. Danimarka’nın Uluslar Ligi’nde Avusturya ile oynadığı son maçta sol kanatta forma giyen Larsen, şık bir gole imza atmıştı.

Cornelius Trabzon’u anlatıyor

Udinese ile kontratı bitecek olan Larsen, Trabzonspor’un ilgisine sıcak bakarken, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Cornelius’un milli takımdan arkadaşı olan Larsen’in, Trabzon hakkında bilgiler aldığı belirtilirken, Abdullah Avcı da bu transferde fazlasıyla istekli.







