Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor transferdeki sessizliğini bozdu. Bugün art arda Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamalarda bulunan Bordo Mavili ekip, yabancı futbolcularda Jens Stryger Larsen'in yanı sıra geçen sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Stefano Wilfred Denswil'in bonservisini almak için görüşmelere başlandığı açıklanmıştı.

Bu açıklamanın hemen ardından Süper Lig'in geçtiğimiz sezon en iyi performanslarını gösteren yerli isimlerin de transferi Trabzonspor tarafından duyuruldu.

Kasımpaşa'da forma giyen Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferleri için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Etkili performans

Kasımpaşa ile geçen sezon 32 lig maçına çıkıp 1 gol, 3 asitlik performans gösteren Eren Elmalı'nın Kasımpaşa ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğucan Hasoplat'ın gelecek sezon sözleşmesi bitiyordu. Haspolat, geçen sezonu 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

İtalya Serie A'da Udinese forması giyen ve sözleşmesi tamamlanan 31 yaşındaki Larsen iki ayağını da etkili şekilde kullanırken, hem sağ bek hem de sol bek mevkiilerinde forma giyebiliyor. Danimarkalı oyuncu ayrıca milli takım formasını da 49 kez terletirken, 3 de gol kaydetti.

Oyuncular Trabzon'a çağırıldı

Bordo mavililerin Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı ve Doğan Haspolatlı ile 4'er yıllık, Danimarkalı Larsen ile ise 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Trabzonspor yönetimi 3 oyuncuyu da Trabzon'a davet etti.

Bordo Mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.





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