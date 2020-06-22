Son dakika! Trabzonspor için flaş gelişme

Son dakika haberi... Trabzon barosu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve bazı TFF yöneticileri hakkında örgüt kurmak ve 6222 sayılı yasaya muhalefet etmekten suç duyurusunda bulundu. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da başvuruyu kabul ettiği öğrenildi. Başvuru dilekçesinde kurulduğu iddia edilen örgütün, Türk futbolunu manipüle ettiği ileri sürülüyor.

Trabzonspor Divan Kurulu da yazılı bir açıklama yaparak, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı hedef almış ve hakemlerin tesir altına alındığını iddia edilmişti. Trabzon cephesi cuma akşamı oynanan Ankaragücü Başakşehir maçında Başkent ekibinin skor 1-0 iken attığı 2. golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine büyük tepki göstermişti.

Trabzon Barosu'nun Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede şu iddialar yer aldı:

Şüphelilerden Göksel Gümüşdağ, 29/06/2011 tarihinde TFF’nin Olağan ve Seçimli Genel Kurulunda TFF Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir. 2014-2017 yılları arasında Kulüpler Birliği Başkanlığı yapmış, 2006-2011 yıllarında ve 2014 yılından bu zamana kadar da Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanlığı yapmaktadır. Şüphelilerden TFF Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, Göksel Gümüşdağ’ın avukatıdır. Yine şüphelilerden TFF PFDK Başkanı Aytaç Yüksel ise Murat Balcı’nın avukatlık bürosundaki ortağıdır. Diğer şüphelilerden Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen ve Abdurrahman Arıcı ise TFF‘nin iç bünyesindeki görevlilerdir. Şüphelilerden Göksel GÜMÜŞDAĞ’ın ismi ilk olarak kamuoyunda yer bulan ve halen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/21 E. Sayılı dosyası ile devam etmekte olan şike davasında ki sanıklardan Aziz YILDIRIM ile yaptığı bir telefon görüşmesinde “sizden de çok faydalandık “ şeklinde ki cümlesi ve soruşturma aşamasında ki aleyhine delillerle gündeme gelmiştir.

Daha sonra ki süreçlerde yine şüphelilerden Göksel GÜMÜŞDAĞ’ın başkanı bulunduğu Medipol Başakşehir Futbol Takımı ya da ona yakın diğer futbol takımı yöneticileriyle olan ilişkilerine bağlı olarak, futbol maçlarının neticesini manipüle etmek amaçlı olarak Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde yapılanmaya gittiği ve güvendiği kişileri ya kurul başkanı ya da başkanın altında 2. adam olarak belirleyip neticeye hakemler, T.F.F. Tahkim ve T.F.F. Disiplin Kurulları üzerinden gitmeye çalıştığı, böylece 6222 sayılı yasanın 11. maddesinde ki yasak fiilleri gerçekleştirdiği, bu fiilleri sürekli, planlı ve diğer sanıklarla birlikte yürüterek TCK 220. maddesinde tarif edilen suç örgütü kurarak gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Bunu doğrulayan ve destekleyen deliller aşağıda ki gibidir. -İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde ki dava dışı sanık Aziz YILDIRIM ile yapılmış tape kayıtları, -İşbu dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz yerel ve ulusal medya haberleri, 2-3. Kişiler ve spor camiasının önemli isimlerinin beyanlarından anlaşılacağı üzere, şüphelilerden Göksel GÜMÜŞDAĞ’ın bazı futbolcularla ilişkiler kurduğu, yine MHK de görevli hakemlerden özellikle Halis ÖZKAHYA, Mete KALKAVAN, Mustafa ÖĞRETMENOĞLU ve Hüseyin GÖÇEK gibi hakemlerin manipüle edilecek maçlara tayin edildiği, bu hakemlerden durumları şüphe çeken Hüseyin GÖÇEK ve Halis ÖZKAHYA’yı T.F.F. tarafından görev verilmemesi kararına etki ederek bu kişilerin yeniden maçlara hakem olarak tayininin sağlandığı, şüphelilerden Göksel GÜMÜŞDAĞ’ın kendisini siyaseten güçlüymüş gibi göstererek spor camiası üzerinde bu gücünü tehdit olarak kullandığı anlaşılmaktadır.

3-Yapılan eylemler sonucu hakemlerin haksız ve futbol kurallarına aykırı olarak verdiği ya da vermediği goller, gösterdiği ya da göstermediği sarı ve kırmızı kartlar sonucunda, sadece spor müsabakasının sonucu etkilenmemekte bu süreklilik arz eden eylemler nedeniyle küme düşecek ya da şampiyon olma ihtimali olan takımları etkilediği kadar maç başı primleri, yayıncı kuruluş gelirleri ve şampiyonluk bedelleri gibi ekonomik zararlara ya da kendi takımı ya da eylemine katkıda bulunduğu takım lehine menfaat temin etmektedir. 4-Örneğin 25/08/2019 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanan Galatasaray – Konyaspor müsabakası 1-1 sonuçlanmış olup müsabaka hakemi Mete KALKAVAN var hakemi ise Mustafa ÖĞRETMENOĞLU’dur. 09/02/2020 tarihinde Sivas’ta oynanan Sivasspor – Medipol Başakşehir Futbol Kulübü müsabakası 1-1 sonuçlanmış olup müsabakada Sivasspor lehine yüzde yüzlük bir penaltı müsabaka hakemi Halis ÖZKAHYA tarafından görmezden gelinmiştir. 07/03/2020 tarihinde Gaziantep’te oynanan Gaziantep Futbol Kulübü – Trabzonspor müsabakasında maç 1-1 devam ederken uzatma dakikalarında Trabzonspor’un attığı nizami gol yine müsabaka hakemi Halis ÖZKAHYA tarafından iptal edilmiş ve Trabzonspor’un 2 puanı gasp edilmiştir. 15/03/2020 tarihinde Trabzon’da oynanan Trabzonspor – Medipol Başakşehir müsabakası 1-1 devam ederken Medipol Başakşehir oyuncusu Skrtel’in yaptığı penaltı hareketinin müsabaka Var hakemi Mete KALKAVAN tarafından görmemezlikten gelinmek suretiyle yine Trabzonspor’un 2 puanının gasp edildiği taraflı tarafsız tüm spor kamuoyu tarafından dile getirilmiştir. 08/02/2020 tarihinde Ankara’da oynanan Gençlerbirliği – Trabzonspor müsabakası esnasında Trabzonspor’un önemli oyuncularından olan Alexander SORLOTH’a rakip takım oyuncusunun bilerek ve isteyerek arkadan 4-5 kere tekme atmasına sessiz kalmış akabinde de Sorloth’a direk kırmızı kart göstererek Trabzonspor’u hem müsabakada 10 kişi bırakmış hem de gelecek maçlar için en önemli oyuncusundan mahrum bırakmıştır.

Son olarak 19/06/2020 tarihinde Ankara’da oynanan Ankaragücü – Medipol Başakşehir Futbol Kulübü müsabakasında, müsabaka 1-0 Ankaragücü’nün lehine devam ederken Ankaragücü’nün atmış olduğu yüzde yüzlük gol ofsayt gerekçesiyle müsabaka hakemi Hüseyin GÖÇEK tarafından iptal edilmiştir. Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor’un şampiyonluk iddiası olan takımlar olduğu değerlendirildiğinde hakemler üzerinden yapılan operasyonlarla şampiyonlukta iddialı takımların şampiyonluk iddiası azaltılmaya çalışılarak şüphelilerin organize şekilde şampiyon yapmaya çalıştığı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü lehine sonuçlar ürettikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca yaklaşık 40 hakemin görev yaptığı Süper Lig’de, Hüseyin GÖÇEK’in 27 haftasının geride kaldığı müsabakaların 9 haftasında Medipol Başakşehir maçlarında görevlendirilmesi ise tesadüf olamayacağı gibi TFF’nin hakem görevlendirmesi tarihinde bir ilk olduğunu da düşünüyoruz. Bunun nedenlerinin yukarıda izah ettiğimiz nedenler olduğunu değerlendirilerek tüm şüphelilerin cezalandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımızla talep ediyoruz.

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