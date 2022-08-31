Son dakika Trabzonspor haberi! Yusuf Erdoğan için 3 talip

Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor 'da yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak golcü futbolcusu Andreas Cornelius'u 6 milyon euro bonservisle Kopenhag'a gönderen bordo mavililerde yerli isimlerden Yusuf Erdoğan'a tekliflerin olduğu ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen tecrübeli futbolcunun peşinde 1 Süper Lig ekibinin yanı sıra 2 de Spor Toto 1. Lig ekibinin olduğu belirtildi.

ANKARAGÜCÜ DURUMUNU SORDU

61 saat sitesinde yer alan habere göre; bordo-mavili takıma önceki sezon devre arasında transfer olan Yusuf Erdoğan'ın geleceği şekilleniyor. Ankaragücü durumunu sordu Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü tarafından durumu sorulan oyuncu ile ilgili son kararı Abdullah Avcı verecek.

SPOR TOTO 1. LİG'DEN 2 TAKIM

Yusuf Erdoğan, Karadeniz temsilcisi ile yarım dönemde şampiyonluk kazanmıştı. Fırtına'nın oyuncu ile ilgili kararını ayrılıklara göre vereceği öğrenildi. Öte yandan oyuncuyla Samsunspor ve Eyüpspor kulübü de ilgileniyor.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden sol kanat oyuncusu, bordo-mavili takım ile çıktığı 151 maçta 20 gol ve 14 asist kaydetti.