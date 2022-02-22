Karadeniz Fırtınası'nın kalecisi Uğurcan, bu sezon kalesine adeta duvar ördü… Şimdiye kadar oynadığı futbolla ayakta alkışlanan yıldız eldiven istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Şimdiye kadar kalesine gelen 111 şutun 93'ünü kurtarma başarısı gösteren Uğurcan Çakır muhteşem bir istatistiğe imza attı. Kurtarış yüzdesi yüzde 84 olan milli kaleci, Alanyaspor maçında da penaltı kurtararak taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurmayı başardı.

Sezon başında da Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamak için yönetim kararıyla takımda kalmıştı… Trabzonspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır için sezon sonunda Avrupa devleri randevu almaya başladı… Milli kaleciyi başta İspanyol ekibi Sevilla olmak üzere, Alman, Fransız ve İtalyan kulüpleri kadrosuna katmak istiyor (Takvim)