Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde müthiş bir sezon geçiriyor, rakamları alt-üst ediyor... 26 maçlık periyotta 63 puan toplayan ve 1 maç eksiği bulunan en yakın rakibi Konyaspor’un tam 14 puan önünde zirvede yer alan Trabzonspor , ligin ikinci yarısında hesap kapatarak şampiyonluğa yürüyor. İlk devrede takıldığı Galatasaray ’ı ve Konyaspor’u 2-1’lik skorlarla geçen Fırtına, ligde 4 maçtır yenemediği Alanyaspor’u da 4 golle yıktı, adeta gövde gösterisi yaptı. Karadeniz ekibi, bitime 12 hafta kala 19 rakibinin 17’sini yenerken, sadece 2 takım kaldı; Antalyaspor ve Başakşehir...

Sıra Antalya ve Başakşehir’de

Trabzonspor, tek yenilgisini ilk yarıda Antalya deplasmanında almış, Başakşehir’le de 0-0 berabere kalmıştı. Ligde maç başına 2.42’lik müthiş bir puan ortalamasına ulaşan Abdullah Avcı’nın takımı, her alanda zirveye çıktı. İç sahada 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alıp, hiç yenilmeyen Trabzonspor, 31 puan topladı. Evinde 1 maç fazla oynayan Konyaspor’un da 31 puanı var. Fırtına, deplasmanda ise 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 32 puanı hanesine yazdırdı. En çok gol atıp (48), en az yiyen (18) takım olan Trabzonspor, adeta ligi domine etti.

Gözü yeni rekorda

26. haftalar itibarıyla kulüp tarihinin en yüksek ikinci puanını toplayan Trabzonspor (63), 1995-1996’da aynı periyotta 64 puana ulaşmıştı. Fırtına, söz konusu sezonu 82 puanla tamamlayıp ikinci olurken; Abdullah Avcı’nın ilk hedefi 82’yi geçmek ve kulüp rekorunu kırmak. Nitekim 2010-2011’de de Bordo-Mavililer 82 puanla ligi bitirmişti. Avcı’nın bir diğer önemli hedefi de; 2013-2014’te bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe ’den bu unvanı almak yani daha erken şampiyon olmak.

Safa Can Konuksever



