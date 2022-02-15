Trabzonspor 'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anthony Nwakaeme ile pazarlıklar resmen başlıyor.

Yönetim, 3 yıllık yeni kontrat yapmak istediği Nijeryalı yıldıza daha önce 1 milyon Euro'su bonus olacak şekilde 2 milyon 500 bin Euro önermişti.

Sabah'ın haberine göre; Menajerini Trabzon'a getiren 32 yaşındaki oyuncunun, imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Görüşmeleri bu hafta içi Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun gerçekleştireceği öğrenildi.

Son 4 sezondur Bordo-Mavili formayı giyen Anthony Nwakaeme bu sezon 23 maçta 7 gol, 8 asistlik performansa imza attı.