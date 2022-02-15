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Son dakika Trabzonspor haberi! Nwakaeme'nin sözleşmesinde sıcak gelişme!

Nwakaeme'nin sözleşmesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anthony Nwakaeme ile pazarlıklar resmen başlıyor.

15 Şubat 2022, Salı 08:12 Son Güncelleme:
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Son dakika Trabzonspor haberi! Nwakaeme'nin sözleşmesinde sıcak gelişme!

Trabzonspor 'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anthony Nwakaeme ile pazarlıklar resmen başlıyor.

Yönetim, 3 yıllık yeni kontrat yapmak istediği Nijeryalı yıldıza daha önce 1 milyon Euro'su bonus olacak şekilde 2 milyon 500 bin Euro önermişti.

Sabah'ın haberine göre; Menajerini Trabzon'a getiren 32 yaşındaki oyuncunun, imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Görüşmeleri bu hafta içi Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun gerçekleştireceği öğrenildi.

Son 4 sezondur Bordo-Mavili formayı giyen Anthony Nwakaeme bu sezon 23 maçta 7 gol, 8 asistlik performansa imza attı.

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