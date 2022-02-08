Ara transferde 9 oyuncuyu (Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Kouassi, Enis Destan, Batuhan Kör, Kerem Şen, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli) kadrosuna katan Trabzonspor , taraftarına bir müjde daha vermeye hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, uzun süredir temas halinde olduğu Anthony Nwakaeme’nin kontratını uzatıyor. Fırtına’da 4. senesini geçiren ve sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Nijeryalı yıldız, ilk başta istediği 3 milyon Euro’luk maaş talebinde geri adım attı. Trabzonsporlu futbolseverlerin sosyal medyada defalarca kez yeni sözleşme için hashtag çalışması yaptığı Nwakaeme konusunda yönetim tavan ücrete çıktı. Mevcut maaşı 1.5 milyon Euro’nun üstüne ciddi bonuslar teklif eden Trabzonspor, işi imza noktasına getirdi.

Başkan imzayı attıracak

Bonuslarla beraber rakamın 2.5 milyon Euro seviyesine geldiği öğrenilirken, kontrat süresi de 2 artı 1 yıl şeklinde olacak. Yakın çevresine Trabzonspor’da devam edeceğini söyleyen Nwakaeme’nin kısa sürede resmi sözleşmeye imza atması ve kulüp tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla Nwakaeme için tören yapılması planlanıyor.