Ligde açık ara zirvede yer alan ve emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Karadeniz ekibinde bir iyi haberde taraftarın sevgilisi Nwakaeme'den geldi. Devre arasının transfer şampiyonu Trabzonspor , uzun süredir takımın en önemli yıldızı olan Nwakaeme'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyordu. Trabzonspor'dan hali hazırda yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Nwakeme'ye yine aynı ücret verildi. Nijeryalı futbolcunun sözleşme süresi 2+1 yıl olacak. Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüsten çıkmasıyla birlilkte görüşmelerin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Taraftar yeni anlaşma için baskı yapıyordu

Nijeryalı futbolcu için taraftarlar yönetime sözleşme uzatılması konusunda sosyal medyadan baskı yapıyordu. 2018 yazında İsrail takımların Hapoel Be'er Sheva'dan gelen Nwakaeme için Trabzonspor 1.5 milyon Euro bonservis ödemişti.

Futbol sihirbazı Nwakaeme

Bordo-mavili takımla 131 maça çıkan Nwakaeme 39 gol, 36 asistlik performans gösterdi. "Futbol sihirbazı" lakabıyla anılan yıldız futbolcu bu sezon ise 22 maçta forma giyerken, 7 gol ve 7 asist kaydetti. (Akşam)