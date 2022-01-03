Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor stoper bölgesindeki eksikliği doldurmak için yerli futbolculara yöneldi. Bordo-mavili ekibin Süper Lig 'in parlayan yıldızlarından olan Samet Akaydın'ı listesine aldığı belirtildi.

Skorer'in ulaştığı Adana Demirspor başkanı Murat Sancak transferdeki son gelişmeyi açıkladı. Trabzonspor'un ilgisini doğrulayan Sancak, 'Samet için sözlü bir teklif oldu. Kulübümüz için çok değerli bir futbolcu. Samet'i satmayı düşünmüyoruz' diyerek kapıyı kapattı.

470 BİN EURO VERDİLER

Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu sezon başında Keçiörengücü'nden 470 bin euro bonservis ücretiyle transfer edilmişti.

Samet Akaydin, hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 475 bin euro.