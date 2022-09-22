Süper Lig ’in 7. haftasında Gaziantep FK’yi 3-2 yenen Trabzonspor ’da sakatlığının ardından başarılı bir performans ortaya koyan Marek Hamsik, bordo-mavili takıma önemli katkı sağladı. Geçen sezon başında Fırtına ile iki yıllığına anlaşan tecrübeli futbolcu yine orta alanda takımını yönlendiren isim oldu.

Hamsik’in formasını giydiği maçlarda alınan sonuçlar Norveçli futbolcunun ne kadar önemli bir isim olduğunu ortaya koydu. Yıldız oyuncu, Trabzonspor formasıyla 2 sezonda 29 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 18 galibiyet, 9 beraberlik alırken, sadece iki kez sahayı puansız terk etti.

Tecrübeli futbolcu geçen sezon zaman zaman sakatlık yaşasa da 26 maçta 2 bin 104 dakika oynarken ligin ilk haftasındaki Yeni Malatya ile ligin 15. haftasındaki Adana Demir maçlarında 1’er gol kaydetti. Hamsik, bu sezon da Avrupa Ligi H Grubu’nda Trabzonspor’un Kızılyıldız’ı 2-1 yendiği maçta takımının ilk golünü ağlara yolladı.

İlgili Haberler Trabzonspor'da joker Umut Bozok





‘Trabzonspor’da çok mutluyum’

Trabzonspor’un deneyimli orta sahası Manolis Siopis, enerjisiyle takıma moral vermeye devam ediyor. Bordo-mavililerin Avrupa’da ve Süper Lig’de yaşadığı sancılı dönemde arkadaşlarını ayağa kaldıran isim olan Yunan oyuncu, Trabzon’da olmaktan her zaman mutlu olduğunu ifade etti.

Siopis ayrıca forma şansı bulamadığı dönemlerde de mücadeleci yapısıyla şansın kendisine gelmesine bekledi. Son haftalarda yeniden 11’de maçlara başlayan Yunan oyuncu; Trabzonlular ile Yunanlıların birbirine çok benzediğini ve Trabzon’da hiç bir zaman yabancılık çekmediğini dile getirerek, Trabzon’un ve Trabzonspor’un bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. (Skorer)



