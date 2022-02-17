Trabzonspor 'un sezon başında Göteborg'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Marek Hamsik için ocak ayında müthiş bir teklif aldığı ortaya çıktı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Trabzonspor, Marek Hamsik için gelen astronomik teklifi elinin tersiyle geri çevirdi.

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUK İÇİN MAREK HAMSİK'E GELEN TEKLİFİ REDDETTİ

Adı açıklanmayan Suudi Arabistan ekibi, Marek Hamsik için ara transfer döneminde Trabzonspor'un kapısını çaldı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bordo-Mavililere 4 milyon euro öneren Arap ekibi, Fırtına'dan ret yedi. Camianın yıllardır beklediği şampiyonluğa bu denli yaklaşmışken hata yapmak istemeyen Trabzonspor, taraftarların sevgilisi olan Hamsik için gelen müthiş teklife anında olumsuz cevap verdi.

HAMSIK'İN TRABZONSPOR KARNESİ

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig 'de 20 maça çıkan Marek Hamsik 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi olan Slovak süper starın güncel piyasa değeri 3 milyon euro. (Akşam)