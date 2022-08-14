Son dakika Trabzonspor haberi! Marc Bartra da geri sayım

Trabzonspor ’da transferin ana gündem maddesi; Mart Bartra. Abdullah Avcı’nın çok istediği İspanyol stoperi bitirmek için Bordo-Mavili yönetim yoğun çaba gösteriyor. Real Betis’le büyük oranda anlaşan Karadeniz ekibi, oyuncu tarafını da ikna etmişti. Ancak Bartra’nın menaceri son anda ekstra taleplerde bulundu ve sözleşmeye bir takım bonus maddeleri ekletmek istedi. Bu pürüzü çözmeye çalışan Trabzonsporlu yetkililer, kıran kırana pazarlık halinde.

Bartra’yı getirmek üzere kulüp tarafından İspanya’ya gönderilen özel uçak, Sevilla’da bekletilirken, sıcak saatler yaşanıyor. Oyuncuya bir an önce karar vermesini söyleyen Bordo-Mavililer, transferi bir iki gün içinde sonuçlandırmak amacında.

Transferde rota değişebilir

Eğer 31 yaşındaki yıldız ekstra taleplerinde diretirse, Fırtına rotayı değiştirecek, stoper transferinde listedeki diğer oyunculara gidilecek. İspanya basını da Bartra’da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü belirten İspanyollar, tecrübeli stoperin kariyeriyle ilgili karar aşamasında olduğunu yazıyor.

Real Betis’le 1 sene kontratı kalan İspanyol futbolcu, kulübünden yeni sözleşme beklese de La Liga ekibi tecrübeli stoperi satmak istiyor.

Bardhi’nin lisansı çıktı

Trabzonspor’un son transferi Enis Bardhi’nin lisansı çıktı. 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalanan ve KAP açıklaması yapılan Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu, ligin 3. haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Kopenhang maçı öncesi UEFA’ya adı bildirilecek olan Bardhi’nin, salı günü kadroda yer alması bekleniyor. Levante’den hazır bir şekilde takıma katılan 27 yaşındaki yıldız, Bordo-Mavili ekiple antrenmanlara da başladı.