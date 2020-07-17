İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışında geri düşmesine rağmen önümüzdeki sezon daha iddialı olmak isteyen Lazio, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Büyük ihtimalle yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Lazio, özellikle forvet hattına bir takviye gerçekleştirmek isterken gündeme Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth geldi. Norveçli oyuncu, son günlerde de Napoli'de Osimhen transferinin alternatifi olarak görülüyordu.

La Lazio Siamo Noi'ye göre teknik direktör Simone Inzaghi, Immobile'nin yanına Correa ve Caicedo ile rekabeti artıracak bir golcü transfer edilmesini istiyor. Bu doğrultuda sportif direktör Igli Tare çalışmalara başlarken Zaragoza'dan Luis Suarez ve Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'un listede olduğu belirtiliyor.

Geride bırakmak üzere olduğumuz sezonun devre arasında girişimlerde bulunduğu Giroud transferi son anta yatan Tare, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu belirtilen Zaragoza'da kiralık olarak forma giyen Luis Suarez'i listesine eklemiş durumda.

Belirlenen şartlara göre adaylardan en önemlisi ise Trabzonspor'dan Alexander Sörloth! Hava hakimiyetiyle Suarez'e göre fark yaratabilen golcünün Simone Inzaghi'nin isteklerine çok daha uygun olduğu ifade ediliyor.