Son dakika Trabzonspor haberi! Koita için yeni teklif

Bordo mavililerde yeni sezonda düşünülmeyen ve geçen sezon beklentilerin altında kalan Fode Koita için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

61saat'in haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda gönderilmesi an meselesi olan Koita için Azerbaycan ekibi Karabağ’nın devreye girdiği öğrenildi.

Gelen birçok teklif üzerinde Koita’nın menajerinin Trabzon’a geldiği ve transfer çalışmalarını yakından takip ettiği bildirildi.

Koita’nın ayrılışıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanırken Fransız oyuncun Hatayspor’dan ve Giresunspor’dan gelen tekliflere sıcak bakmadığı ifade edildi.