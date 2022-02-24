Son dakika Trabzonspor haberi! 'Kazanma sanatı'

Süper Lig’de doludizgin yoluna devam eden ve en yakın rakibine 14 puan fark atarak şampiyonluğa adım adım ilerleyen Trabzonspor’un galibiyetlerinde ilginç istatistikler dikkat çekti.Süper Lig’de doludizgin yoluna devam eden ve en yakın rakibine 14 puan fark atarak şampiyonluğa adım adım ilerleyen Trabzonspor’un galibiyetlerinde ilginç istatistikler dikkat çekti.

Ligde 19 kez zafere ulaşan bordo-mavililer söz konusu maçların 12’sini tek farkla kazandı. Fırtına’nın tek farkla galip geldiği maçlar şöyle: Sivasspor (2-1), Giresunspor (0-1), Kasımpaşa (0-1), Kayserispor (1-2), Göztepe (0-1), Çaykur Rize (2-1), Beşiktaş (1-2), Altay (1-2), Yeni Malatya (1-0), Galatasaray (1-2), Kasımpaşa (1-0), Konya (2-1).

Sezona deplasmanda 5-1 kazandığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan bordo-mavililerin en az iki farklı kazandığı müsabakalar ise şöyle: Fenerbahçe (3-1), Gaziantep (3-0), Fatih Karagümrük (0-2), Adana Demir (2-0), Atakaş Hatay (2-0), Aytemiz Alanyaspor (0-4).Bu galibiyet serisi Trabzonspor’un 1979-1980 sezonundaki şampiyonluğunu akıllara getirdi.

30 maçta 12 kez kazanarak zirveyi kaptırmayan bordo-mavililer söz konusu 12 galibiyetin 9’unu tek farkla kazanmıştı. Fırtına o sezon sadece G.Saray’ı 2-0, Orduspor’u 4-0 ve F.Bahçe’yi 2-0 yenerek üç zaferine en az iki farkla ulaşmıştı.