Son dakika Trabzonspor haberi! Kartal avcısı Visca...

Trabzonspor ’un en etkili hücum silahlarından biri olan Edin Visca, Beşiktaş karşısında da takımının gol kozlarından biri olacak. Devre arasında geldiği Bordo-Mavililer’e çabuk uyum sağlayıp hedef yolunda önemli katkılar sağlayan oyuncu, bugüne kadar Beşiktaş’a karşı oynadığı maçlarda da sahanın yıldızı olmayı başardı.

Siyah-Beyazlı takıma karşı kariyerinde 19 maça çıkan Boşnak yıldız, 2 gol atarken tam 10 asistlik katkısıyla göz kamaştırdı. Beşiktaş’ın adeta korkulu rüyası olan Visca bu başarılı performansını milli ara sonrasındaki ilk kritik maçta da devam ettirmek istiyor.