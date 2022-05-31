Son dakika Trabzonspor haberi! Jerome Boateng bombası...

Şampiyon Tr abzonspor, transferde büyük oynuyor... Geçtiğimiz sezon olduğu gibi çalışmalara yine erken başlayan Karadeniz ekibi, bu kez Şampiyonlar Ligi’ni de düşünerek savunmaya çok önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Fırtına, Lyon forması giyen Jerome Boateng’in peşinde. 10 yıllık Bayern Münih kariyerinin ardından geçtiğimiz sezon Lyon’a transfer olan 33 yaşındaki Alman stoperin kiralanması için harekete geçildi. Trabzonspor , Lyon’la 1 yıl daha kontratı bulan Boateng’i yarı maaşını ödeyerek renklerine bağlamak amacında.

Avcı çok istiyor

Fransız ekibinde vergiler dahil 4.2 milyon Euro civarında ücret kazanan Boateng konusunda görüşmeler hızlı bir şekilde ilerliyor. Kadroda ciddi revizyona hazırlanan Lyon’un Boateng için yapılan öneriye ilk etapta sıcak baktığı öğrenilirken, teknik direktör Abdullah Avcı’nın Devler Ligi tecrübesi nedeniyle bu transferi çok istediği belirtildi.

Kutlamalar gösterildi

Bir yandan Lyon’la pazarlık yapan Tr abzonspor Yö netimi, diğer taraftan oyuncu cephesiyle temas halinde. Kulübün yeni sezondaki planlaması anlatılırken, dünyada gündem olan şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüler de oyuncuya iletildi. Bordo-Mavililer’in hedefi, kısa zamanda bu transferi bitirip hem hocaya hem de taraftarlara şampiyonluk hediyesi vermek.

Tam bir kupa canavarı

Boateng, 10 yıllık Bayern Münih kariyerinde tam 25 kupa sevinci yaşadı. Alman deviyle 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan yıldız stoper, 9 Bundesliga, 5 Almanya Kupası, 5 Almanya Süper Kupası, 2 UEFA Süper Kupa ve 2 defa da FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı kazandı. 2014’te Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı havaya kaldıran Boateng, 2016’da ülkesinde yılın oyuncusu seçildi.

Jerome Boateng kimdir?

Adı: Jerome Boateng

D.Ta rihi: 03.09.1988

D.Ye ri: Berlin

Ülkesi: Almanya

Boy: 1.92

Mevki: Stoper

Ayak: Sağ

Kulübü: O.Lyon

Ko ntrat: 30.06.2023

Oynadığı kulüpler: B. Münih

M.City, Hamburg, H.Berlin

Milli takım: Almanya

(76 maç 1 gol)