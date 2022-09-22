Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5 yıldızdan hiç vazgeçmiyor. Deneyimli teknik adamın bu sezon en fazla süre verdiği isim Kasımpaşa'dan transfer edilen sol bek Eren Elmalı oldu.Eren Avrupa Ligi'ndeki Ferençvaros maçı hariç diğer maçların tümünde 11'de sahaya çıkarken 1026 dakika sahada kaldı.

Eren Elmalı'yı Danimarkalı sağ sbek Larsen takip etti. 12 maçta 988 dakika sahada kalan Larsen, sadece ligde bir maçta sonradan oyuna girdi. Diğer maçlara ise 11'e başladı.





Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yine en fazla süre tanıdığı oyunculardan biri de Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet oldu. Trezeguet, geride kalan 12 maçın tamamında forma giyerken sadece Kopenhag ile oynanan rövanş maçında kulübeden oyuna dahil oldu. Mısırlı futbolcu 978 dakika görev yaptı.

Onu Bakasetas takip etti. 11 maçta görev yapan Bakasetas 864 dakika sahada kaldı.

Sakatlığı nedeniyle 3 maçta görev yapamayan Uğurcan da 810 dakika ile 5. sırada kendine yer buldu. Bordo-Mavililer'de en az süre alan isimler ise 7 dakika ile Yusuf Erdoğan, 9 dakika ile Emrehan Gedikli, 10 dakika ile Naci Ünüvar ve 12 dakika ile Lahtimi oldu. Yeniden Trabzonspor'a dönen Yusuf Yazıcı da Ferençvaros maçında 45 dakika süre alırken Süper Lig 'de sakatlığı nedeniyle süre alamamıştı. (Takvim)

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