Kayserispor maçının ilk yarısını 2-0 yenik kapatan Trabzonspor , ikinci devrede bambaşka bir görüntüdeydi. Unutulmaz geri dönüşün perde arkasında, Abdullah Avcı’nın soyunma odasındaki konuşması vardı. “Bu oyun bize yakışmıyor. Merkezde sıkışıyoruz, doğru şekilde paslaşmıyoruz. Rakibe fırsat veriyoruz” diyen tecrübeli hocanın, “Tribündeki 40 bin kişi arkanızda. Bu takımın gücünü gösterin. Sahaya çıkın, lidere yakışanı yapın. Size inanıyorum, bu maçı çevireceğiz” sözleriyle oyuncularını ateşlediği öğrenildi. Avcı, ikinci yarıya 3 değişiklikle başlarken, motivasyon konuşması ve hocanın hamleleri etkisini hemen gösterdi. 15 dakikada 2-2’yi yakalayan, 2 topu da direkten dönen Fırtına, risk alıp kalesinde zaman zaman pozisyonlar vermesine rağmen Nwakaeme’nin uzatmadaki penaltısıyla işi bitirdi.