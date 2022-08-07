Ligin yeni ekibi İstanbulspor karşısında 2-0’lık net bir galibiyet elde Trabzonspor ’da Hamsik’in B planı hazır... Teknik Direktör Abdullah Avcı, yıldız futbolcunun yer almamasını politik bir dille anlatırken, transfer olabileceği mesajını verdi.

Avcı, “Hamsik ile başka bir oyun var, Hamsik’siz başka bir oyun var. Hamsik ile topa sahip olarak başka bir hikaye yazabiliyoruz. Bir B planı cebimizde... Siopis ile ise savunma gücümüz var. Sağ stoper eksiğimiz ile ilgili yatırımlık ve problemsiz bir isteğimiz var. Transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Umarım yakın zamanda gerçekleştirebiliriz” ifadesini kullandı.









Galatasaray istemiş alamamıştı

Bordo-mavililerin ilk düşüncesi, son olarak Alman ekibi Hoffenheim’da oynayan ve bonservisi elinde olan Florian Grillitsch... 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcu ön libero dışında stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

Hamsik’in alternatifi olarak düşünülen bir diğer isim Fransa Şampiyonu PSG’nin kadroda düşünmediği Idrissa Gueye. 32 yaşında Senegalli oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak düşünülüyor.

Takımın performansından memnun kalan Avcı, ekibine iki gün izin verdi ve çalışmaların yarından itibaren başlamasını istedi. (Milliyet)