Trabzonspor her anlamda tarihi bir sezon geçiriyor... Abdullah Avcı ile öğrencileri sahada istatistikleri alt-üst ederken, 37 yıl sonra çifte mutluluğa koşuyor, taraftarlar da hem biletler hem de ürün satışlarına gösterdikleri müthiş ilgiyle fark yaratıyor. Statlar tam kapasite açıldıktan sonra Akyazı’da ortalama 35 bin kişiye oynayan Trabzonspor, forma satışında kulüp rekoru kırdı.

HEDEF 250 BİN

Takımın müthiş gidişatının ardından 220 bin adete ulaşılırken, daha önce 192 bin olan rekor geçildi. Bordo-Mavililer’in hedefi, 250 bin bandını yakalamak. Sadece formalar değil, TS Club mağazalarında satılan bayraklar başta olmak üzere diğer lisanslı ürünlere de ciddi ilgi var. Şampiyonluk formalarının ise önümüzdeki ay piyasa çıkması bekleniyor. Farklı tasarımlar üzerinde çalışma yapılırken, hazırlıklarda artık son aşmaya gelindiği öğrenildi.