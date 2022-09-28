Trabzonspor 'un zorlu yolu... Bu sezon Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig 'de olmak üzere 12 resmi karşılaşmaya çıkan Bordo- Mavililer, milli maç arasından sonraki 16 günlük dönemde de lig ve Avrupa'da toplam 5 maç oynayacak.

Karadeniz ekibi, 1 Ekim'de oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının ardından UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında Monaco ile 6 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak. 10 Ekim'de ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek Karadeniz ekibi, 13 Ekim'de yine sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek.





GENİŞ KADROYA GÜVENİYOR

Trabzonspor, 16 Ekim'de de İstanbul'da Beşiktaş ile zorlu karşılaşmalarından birine daha çıkacak, 17. resmi maçını yapmış olacak. Karadeniz ekibi 21 Kasım'da Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde ise 45 günde toplam 10 maç oynayacak. Bu süreci Fırtına maksimum kazançla kapatmak istiyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yoğun programda rotasyona giderek tüm oyunculardan yararlanmak istiyor. Fırtına'nın hedefi 10 maçlık süreçte maksimum galibiyet hedefliyor.

YAZICI MÜJDESİ

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Yusuf Yazıcı, dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımdan ayrı olan sağ bek Peres ise, takımla çalıştıktan sonra fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışma yaptı. (Takvim)

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