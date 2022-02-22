Ligin en iyi kanatlarına sahip olan Trabzonspor , Nwakaeme-Visca ikilisiyle durdurulamaz bir güç haline geldi. Öyle ki Visca Galatasaray , Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında attığı 4 golle takımına 9 puan kazandırırken, Alanya’da şov sırası Nwakaeme’deydi. Trabzonspor’un ilk 2 golünü kaydeden Nijeryalı yıldız, tam 10 hafta aradan sonra Süper Lig’de fileleri havalandırdı, üstelik duble yaptı. Konya maçında da Visca’ya jeneriklik bir asist yapan 32 yaşındaki ‘sihirbaz’, 20 lig maçında 8 gol, 8 asistlik istatistik yakaladı. Trabzonspor’da 4. sezonunu geçiren Nwakaeme, adım adım Türkiye’deki kariyer rekoruna koşuyor.

10 gol, 10 asisti var

2018-2019’da 10 gol, 10 asistlik katkı sağlayan başarılı kanat, 2019-2020’yi 11 gol, 8 asistle tamamlamış, geçen sezon ise 7 gol atıp, 6 asist yapmıştı. Nwakaeme, ligde kalan 12 maçta 5 kez daha skor katkısı sağlayıp, rekor kırmak istiyor. Öte yandan Visca da bu sezon 8 defa rakip fileleri havalandırırken, 9 gol pası verdi.



