Trabzonspor , transferin son haftasında Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez ve Naci Ünüvar’ı kadrosuna katarken, iç transferde de hızlı davrandı. Süper Lig 'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, iç transferde beklenen imzayı attırdı. Karadeniz ekibi, uzun süredir sözleşmesinin uzatılması gündemde olan Uğurcan Çakır’ın mukavelesini 2027’ye kadar yeniledi. Fırtına, geçen sezon 9 milyon TL kazanan 26 yaşındaki eldivene bu sezondan itibaren geçerli olmak üzere her sezon yıllık 20 milyon TL ödeyecek. Uğurcan’ın alacağı bu rakam, yerli oyuncular arasında en yüksek maaş yani tavan ücret oldu.

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için, 20.000.000.-TL ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.



