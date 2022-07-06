Son dakika Trabzonspor haberi! Fırtına kanatlandı

Trabzonspor şu ana kadar 5 futbolcunun transferini bitirirken, bu isimlerden 3’ü kenar oyuncusu... Öncelikle sol bek sorununu çözen Bordo-Mavililer, A Milli Takım havuzunda yer alan Eren Elmalı’yı kadrosuna kattı. İstanbul kulüplerinin de çok istediği 21 yaşındaki yıldız konusunda elini çabuk tutan ve 3.6 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağlayan Fırtına, sağ beke Danimarka Milli Takımı’nın oyuncusu Larsen’i aldı. Peres’in sakatlığında bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki ismi bitiren Bordo-Mavililer, Nwakaeme’nin yerine ise tartışılmayacak bir hamle yaptı: Trezeguet...

3 haftada bitirdiler

3 haftalık yoğun görüşmelerin ardından Mısırlı yıldızın transferini açıklayan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana kanatları komple yenilemiş oldu. Visca ile başlayan değişim, bu 3 transferle devam etti. Takviyelerin ardından yüzü gülen teknik direktör Abdullah Avcı, bu oyuncuların Slovenya kampına katılmasını bekliyor. Bu sezon rakip kaleye daha hızlı giden, tempolu bir takım yaratmak isteyen Avcı, ana hücum planını kanat üzerinden yapacak.

Bekleri ileri çıkartacak

Sol tarafta Trezeguet-Eren, sağda Visca-Larsen ikilisine çok güvenen Abdullah hoca, özellikle Avusturya’daki çalışmalarda taktik provalara ağırlık verecek. Transferlerin erkenden bitirilmesiyle oyun planıyla ilgili bolca pratik yapma imkanı olan Avcı, Başakşehir döneminde olduğu gibi kanat beklerini de hücum organizasyonlarına dahil etmeyi planlıyor. Böylelikle ilerde daha çok oyuncuyla fırsat aranacak, Trezeguet ile Visca’nın ceza sahası içinde konumlanmasıyla da gol opsiyonları artacak.