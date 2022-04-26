Süper Lig ’de şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın olan Trabzonspor , Avrupa’nın dev liglerindeki büyük kulüplerin izinden gidiyor. Avrupa’da beş büyük ligde tıpkı Trabzonspor gibi bazı kulüpler şampiyonluk yolunda farkı açarak erken kutlama yaptı.

Almanya Bundesliga’da Bayern Münih, hafta sonu Borussia Dortmund’u evinde 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Bayern bitime 3 hafta kala 75 puanla şampiyon oldu.

Fransa’da Ligue 1’de PSG bitime 4 hafta kala şampiyonluğuna resmen kavuştu. 78 puandaki PSG, hafta sonu Lens ile 1-1 berabere kalsa da zaferini tüm Fransa’ya gösterdi.

İspanya’da ise tıpkı Türkiye’deki gibi bir durum sözkonusu. La Liga’da lider Real Madrid bitime 5 hafta kala 78 puanda bulunuyor. Real Madrid’in en yakın takipçisi Barcelona bu hafta Rayo Vallecano’ya 1-0 kaybedince şampiyonluk daha da yaklaştı. Eflatun-beyazlılara La Liga şampiyonluğu için kalan 5 haftada 1 puan yetecek.

Trabzonspor bitime 4 hafta kala 76 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 65 puanlı Fenerbahçe ’nin 11 puan önünde olan ve ikili averajda üstünlük kuran bordo-mavililer, 30 Nisan Cumartesi günü Antalyaspor’a karşı sahasında 1 puan bile alsa şampiyonluk turu atacak. (Milliyet)