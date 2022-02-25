Süper Lig 'in 27. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Trabzonspor 'da sakatlık şoku yaşandı. İlk 11'in vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Dorukhan Toköz'ün dünkü antrenmanda kalça adalesinden sakatlandığı açıklandı. Milli futbolcunun Kayserispor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

İşte Trabzonspor'un yaptığı o açıklama:

Takımımızın dün yaptığı antrenmanda kalça adalesinden sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz’ün bugün çekilen MR’ında sol kalçasında kas içi kanama tespit edilmiş olupfutbolcumuzun tedavisine başlanmıştır