Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi’nin uzun süredir takip ettiği Stryger Larsen, Uluslar Ligi’nde de canlı olarak izlenmişti. Hem sağ hem de sol bekte görev yapan Danimarkalı futbolcu, stoper bölgesinde de oynayabiliyor. Abdullah Avcı’nın pek çok farklı mevkide forma giydiği için transfer edilmesini istediği Larsen konusunda, Trabzonsporlu taraflarlar devreye girdi. Önceki gün Danimarka Milli Takımı’nın kampını ziyaret eden ve idman sonrasında forma imzalatan Bordo-Mavili futbolseverler, Cornelius’a “Larsen’i satın alıyor muyuz?” sorusunu yöneltirken, Fırtına’nın yıldızı gülümseyerek “Satın almaya gerek yok. Bonservisi elinde. Hocayla konuştum, alacak!” cevabını verdi.

‘Çok iyi anlaşıyoruz’

Udinese ile kontratı sona eren 31 yaşındaki Larsen ise Trabzonspor formalı taraftarları Danimarka Milli Takımı’nın idmanında görünce şaşırdı. Transferle ilgili yorum yapmayan tecrübeli savunmacı, “Cornelius ile çok iyi anlaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı elbette isterim” dedi.