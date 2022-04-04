Son dakika Trabzonspor haberi! Cornelius yine affetmedi

Kuzey’in Kralı, yine bir büyük maçta sahneye çıktı... Sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde, 90 artı 6. dakikada Vodafone Park’ta galibiyet golünü atan Cornelius, dün ikinci devrede oyuna girdi. Hüseyin’in güzel pasında kaleci Ersin’i şık bir aşırtmayla avlayan Danimarkalı santrfor, Akyazı’daki taraftarları ayağa kaldırdı.

Trabzonspor, ilk isabetli şutunda Cornelius ile öne geçse de devamını getiremedi. Cornelius her ne kadar hücumda büyük çaba gösterse de, performansı galibiyet için yeterli olmadı. Başarılı futbolcu, bu sezon Galatasaray , Beşiktaş ve Fenerbahçe ’ye karşı ligde çıktığı 6 maçın 4’ünde skora etki ederken, 3 gol 1 asistlik katkı gösterdi.