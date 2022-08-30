Son dakika Trabzonspor haberi! Bordo mavililerde kazan kaynıyor

Lige ilk iki maçını kazanarak başlayan, ancak Şampiyonlar Ligi play-off’unda Kopenhag’a elenerek büyük hayal kırıklığı yaşayan, Antalyaspor yenilgisi ve Galatasaray beraberliği ile eleştirilen Trabzonspor ’da kazan kaynamaya başladı.

Galatasaray maçında sakatlıkları gerekçe gösterilerek kadroya alınmayan kaptan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük katkısı olan iki yıldıza söz verildiği halde kontratlarında iyileştirme yapılmamasının rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü. Halen 500’er bin euro (9 milyon lira) yıllık ücret alan Uğurcan ve Abdülkadir’e yönetim tarafından yeni sözleşme yapılacağı iletilmişti. Trabzonspor’da en az kazanan oyuncular arasında yer alan ikiliye en az 1’er milyon euro verileceği bildirilmişti.

Kopenhag ile oynanan rövanş maçına iğneyle çıkan Uğurcan’ın takım kaptanı olarak aldığı ücretten rahatsız olduğu, Abdülkadir Ömür’ün ise söz konusu maçta oyundan çıkarken taraftarın tepkisine üzüldüğü ifade edildi.

Sezon öncesi isimleri Avrupa’da bazı kulüplerle anılmasına karşın transferde aşama kaydedemeyen Trabzonspor’un, Şampiyonlar Ligi hayali de sona erdikten sonra tüm planlarını gözden geçirdiği vurgulandı. 8 Eylül’de sona erecek birinci transfer döneminde iki futbolcunun taliplerinin geri çekilmesi, yönetimin ciddi bir gelir elde etme düşüncesini de zora soktu.

Cornelius mutsuz

Geçen sezonun flaş oyuncularından Cornelius’un son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından mutsuz olduğu kaydedildi. Danimarkalı golcünün taraftarın tepkisi ve eleştirilere anlam veremediği, ara transfer döneminde Trabzonspor’dan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Sakatlıklar nedeniyle sürekli rotasyon yapmak zorunda kalan teknik direktör Abdullah Avcı da eleştilerin odağı haline geldi. Sırasıyla Ümraniyespor, Frençvaroş ve Adana DS ile deplasmanda oynayacağı üç maçın sonucunun deneyimli hocanın kaderini belirleyeceğine işaret edildi. (Skorer)