Son dakika Trabzonspor haberi! Bordo mavililerde Bakasetas şoku

Kopenhag ile yarın yapılacak maça hazırlanan Trabzonspor , beklenmedik bir şokla karşılaştı. Bordo-mavililerin yıldız ismi Bakasetas’ın kasığında sorun çıktı. Yunan oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada oyundan çıkan ve dün MR’ı çekilen oyuncunun ilk raporları temiz çıkmadı. Bunun üzerine bordo-mavili oyuncu bir kez daha MR’a girdi. Trabzonsporlu futbolcunun, Kopenhag, Galatasaray ve Adana Demir maçlarında olmayacağı, bunun Gaziantep karşılaşmasına da sarkabileceği ifade edildi.

Bu gelişme karşısında Teknik Direktör Abdullah Avcı, takım kurgusunda yeri bir strateji içerisine girdi. Ön liberoda Siopis ile Dorukhan’a şans tanıyacak olan tecrübeli çalıştırıcının, Enis Barthi ile Abdülkadir Ömür’ü de ilk 11’de oynatması bekleniyor. Avcı’nın, Enis ile Djaniny arasında bir tercih yapabileceği de ileri sürüldü.

Savunma hattında Bartra’yı kadroya monte etmeyi planlayan Trabzonspor Teknik Direktörü, partner olarak da Hugo’yu ön planda tuttuğu vurgulandı. (Skorer)