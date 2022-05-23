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Son dakika Trabzonspor haberi! Bordo mavililer sol bek için PSG'nin yıldızı Kurzawa'yı istiyor

Sezonu şampiyon olarak bitiren Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Sol bek için girişimlerini sürdüren Borda-Mavililer, PSG’li Kurzawa için pazarlığa hazır.

23 Mayıs 2022, Pazartesi 09:07 Son Güncelleme:
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Son dakika Trabzonspor haberi! Bordo mavililer sol bek için PSG'nin yıldızı Kurzawa'yı istiyor

Trabzonspor 'da sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Daha önce savunmanın soluna takviye yapma kararı alan Bordo-Mavili kurmaylar PSG'nin 29 yaşındaki sol beki Laywin Kurzawa'yı da listesine ekledi. Bordo-Mavililer şartlar Fransız oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek için harekete geçti.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

2024 yılının haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Laywin Kurzawa'nın güncel piyasa değeri 6 milyon Eur civarında. Ancak Trabzon yönetimi indirim bekliyor. (Takvim)

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