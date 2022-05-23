Trabzonspor 'da sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Daha önce savunmanın soluna takviye yapma kararı alan Bordo-Mavili kurmaylar PSG'nin 29 yaşındaki sol beki Laywin Kurzawa'yı da listesine ekledi. Bordo-Mavililer şartlar Fransız oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek için harekete geçti.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

2024 yılının haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Laywin Kurzawa'nın güncel piyasa değeri 6 milyon Eur civarında. Ancak Trabzon yönetimi indirim bekliyor. (Takvim)