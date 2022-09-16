Trabzonspor Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır ve Djaniny'nin sözleşmesini uzatırken, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin de mukavelesini yeniledi. Bordo mavililer, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamayla, genç eldivenin sözleşmesini 5 yıl daha uzattıklarını duyurdu. 21 yaşındaki kaleci bu sezondan başlamak üzere her sezon 3.5 milyon TL kazanacak.

SERKAN ASAN'IN MAAŞINA İYİLEŞTİRME

Bordo mavililer, ayrıca geçen sezon 5 yıllık sözleşme yenilediği sağ bek oyuncusu Serkan Asan'ın maaşında iyileştirmeye gitti. Buna göre 23 yaşındaki futbolcu bu sezondan itibaren yıllık 4.5 milyon TL ücret alacak.





Fırtına'nın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 31.05.2026 bitiş tarihli sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiştir. Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 4.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

-Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki mevcut sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.



