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Son dakika Trabzonspor haberi! Berat Özdemir'e Suudi Arabistan'dan teklif var

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo Mavili ekipte forma giyen 24 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için Suudi Arabistan'dan teklif var.

07 Ağustos 2022, Pazar 14:22 Son Güncelleme:
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Son dakika Trabzonspor haberi! Berat Özdemir'e Suudi Arabistan'dan teklif var

Trabzonspor 'un orta saha oyuncularından Berat Özdemir için Suudi Arabistan'ın El İttifak kulübü 2.5 milyon Euro artı bonus içeren resmi teklif yaptı. Oyuncu ayrılış sürecine sıcak bakarken, kulüpler arası görüşmeler devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon başında Gençlerbirliği'nden ayrılarak Trabzonspor'un yolunu tutan Berat Özdemir, Bordo Mavili formayla 36 maça çıktı ve 1 asistlik katkı yaptı. Berat Özdemir 3 kez de A Milli Takım formasını giydi. 

Sabah


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