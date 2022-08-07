Trabzonspor 'un orta saha oyuncularından Berat Özdemir için Suudi Arabistan'ın El İttifak kulübü 2.5 milyon Euro artı bonus içeren resmi teklif yaptı. Oyuncu ayrılış sürecine sıcak bakarken, kulüpler arası görüşmeler devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon başında Gençlerbirliği'nden ayrılarak Trabzonspor'un yolunu tutan Berat Özdemir, Bordo Mavili formayla 36 maça çıktı ve 1 asistlik katkı yaptı. Berat Özdemir 3 kez de A Milli Takım formasını giydi.

Sabah







