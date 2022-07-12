Uzun süredir adı Benfica ile anılan Uğurcan Çakır konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Record Gazetesi, Portekiz kulübünün yakın zamanda Trabzonspor ’la iletişime geçebileceğini yazdı. Kalecisi Odysseas Vlachodimos için önemli teklifler bekleyen ve bazı takımlarla görüşme halinde olan Benfica’nın, B planı olarak Uğurcan’ı düşündüğü vurgulandı.

Kırmızı-Beyazlılar, geçen sezondan bu yana Fırtına’nın kaptanını izlerken, kulübe ulaşmış henüz resmi bir teklif bulunmuyor. Daha önce yaptığı açıklamada “Trabzonspor’da 3 kupa kazandım. Ayrılırsam da Trabzonlular’ın bana darılmayacağını düşünüyorum. Avrupa’da oynama hedefim var. Hem kulübü hem beni tatmin edecek bir teklif ve takım olursa, gidebilirim” diyen Uğurcan için Fransa’dan da talipler bulunuyor.

En az 15 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off oynayacağı sezonda kaptanını kaybetmek istemeyen Trabzonspor Yönetimi’nin, olası bir teklif durumunda 15 milyon Euro’nun altındaki rakamları değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Uğurcan’ın takımda devam etmesi halinde, yıllık ücretine ciddi bir zam yapılması da planlanıyor.