Süper Lig’de 26. hafta itibariyle 60 puanla zirvede yer alan Trabzonspor , Avrupa’nın beş büyük ligindeki liderle boy ölçüşüyor.

Ligde bitime 12 hafta kala en yakın rakibi Konyaspor ’un 14 puan önünde olan bordo-mavililer, çok güçlü bir avantaja sahip. Karadeniz ekibi, Avrupa’nın beş büyük liginde sadece 20 takımlı İngiltere Premier Lig’de 26. hafta sonunda 63 puanı olan Manchester City’nin gerisinde bulunuyor. 60 puanlı Trabzonspor, 18 takımlı Almanya Bundesliga’da 23. haftada 55 puanı olan lider Bayern Münih, 20 takımlı İspanya La Liga’da 25 haftada 57 puanı olan lider Real Madrid, 20 takımlı Fransa Ligue 1’de 25. haftada 59 puanı olan lider PSG ve 20 takımlı İtalya Serie A’da 26. haftada 56 puanlı lider Milan’ın önünde yer alıyor. 26. haftalar itibariyle Süper Lig’de de en iyi puan ortalamasını yakalayan Abdullah Avcı ve öğrencileri, başarılı performansıyla Avrupa’nın ve Şampiyonlar Ligi’nin üst düzey takımlarıyla aynı noktaya geldi.

Ayrıca Avrupa’nın beş büyük ligindeki puan tablolarıyla karşılaştırıldığında Trabzonspor’un zirvede yakaladığı puan farkı da hemen göze çarpıyor. Premier Lig’de Manchester City, Liverpool’un 3 puan, Bundesliga’da Bayern Münih, Dortmund’un 4 puan, Ligue 1’de PSG, Marsilya’nın 13 puan, İspanya’da Real Madrid, Sevilla’nın 6 puan ve İtalya’da Milan, Inter’in 2 puan önünde duruyor. Trabzonspor ise Konyaspor’la farkını 14 puana kadar çıkararak en rahat lider konumunda bulunuyor.

353 gündür kaybetmiyor

Lider Trabzonspor, ligde bugün oynayacağı Kayserispor maçı öncesi iç sahadaki başarısıyla dikkat çekiyor. Bu sezon evinde maç kaybetmeyen bordo-mavililer taraftarı önünde 19 maçtır yenilmiyor. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezonun 29. haftasında 8 Mart’ta Alanyaspor ’a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 353 günlük sürede evinde mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, sahasındaki son 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. (Milliyet)