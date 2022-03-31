Ligde adım adım mutlu sona giden Trabzonspor , pazar günü Beşiktaş ’ı devirip şampiyonluk ateşini iyice alevlendirmek istiyor... Teknik direktör Abdullah Avcı, tıklım tıklım dolacak Akyazı’da gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Gençlerle birlikte toplam 12 oyuncusunu Milli takımlara gönderen Trabzonspor’da, bu oyuncular şehre dönmeye başladı. Ekstra izin verilen Visca, Nwakaeme ve Djaniny gibi yıldızlar da salı gününden itibaren takımla çalışıyorlar.

3’lüye göre hazırlık

Liderin teknik patronu, tamamen taktik provalar üzerine yoğunlaştı. Beşiktaş’ın yeni hocası Valerien Ismael’in eski maçlarını ve sistemini ekibine analiz ettiren Avcı, 3’lü savunmayla çıkması beklenen Siyah- Beyazlılar’ı önde presle hataya zorlayıp, orta saha ile bağlantılarını keserek; hızlı bir oyun başlangıcıyla da golü erken bulmayı hedefliyor. Böylelikle, Medical Park Stadı’nda 40 bin kişinin yaratacağı atmosferle rakibin iyice baskı altına alınması planlanıyor.

Kilit nokta orta saha

Hücum hattında formda yıldızları Nwakaeme ve Visca’ya çok güvenen Avcı, ileri uçta Cornelius ile Djaniny’den birini tercih edecek. Kalabalık bir orta saha kurgusuyla sahada olmaya hazırlanan Beşiktaş’a karşı, özellikle Siopis’e büyük iş düşecek. Hafif sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan erken çıkartılan Abdülkadir Ömür’ün oynayabilecek durumda olduğu öğrenilirken, Bakasetas’ın da 11’de yer alma ihtimali yüksek gözüküyor.