Son dakika Trabzonspor haberi! Anthony Nwakaeme geri döndü!

11 Aralık’taki Antalyaspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Nwakaeme’nin kasığında 2. derece yırtık tespit edilmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı’dan özel izin alan ve 18 Aralık’ta Nijerya’ya giden Nwakaeme, ülkesinde hem tedavi oldu hem de bireysel çalışmalara başladı. Dün Trabzon’a gelen 32 yaşındaki yıldız planlanandan hızlı toparlarken, detaylı kontrollerin ardından takımla antrenmanlara çıkması bekleniyor. Başarılı futbolcu, cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile oynanacak ligin ikinci yarısının ilk maçında mutlaka kadroda olmak istiyor.

Son karar Avcı’da

Teknik direktör Abdullah Avcı, hem test sonuçları hem de oyuncunun antrenmanlardaki durumuna göre karar verecek. Eğer riskli bir durum görürse, oyuncuyu tehlikeye atmayacak. Nwakaeme ise Afrika Kupası’na giden Djaniny’nin yokluğunda takımı yalnız bırakmayacağını söyledi.