Ara transfer döneminin en bomba hamlesi olan Edin Visca, gollerine devam ediyor... Trabzonspor ’un Bosnalı yıldızı, Akyazı’daki son 3 iç saha maçında da ağları havalandırdı. 1-0’lık Kasımpaşa karşılaşmasında galibiyet golünü kaydeden Visca, 2-1’lik Konyaspor mücadelesinde duble yaptı. Son Kayserispor maçında ise Trabzonspor’un geri dönüşünde ateşi yakan isimdi. Ligdeki son 5 haftada 5 kez fileleri sarsan Visca, deplasmandaki tek golünü Galatasaray ’a 90. dakikada atıp, zaferi getirmişti.