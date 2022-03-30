Şampiyonluk için geri sayımda olan Trabzonspor 'un savunma hattında Beşiktaş maçı öncesi bir sakatlık daha yaşandı. Edgar'ın sezonu kapatmasının ardından Vitor Hugo'nun da sakatlanmasıyla forma şansı yakalayan stoper Ahmetcan Kaplan da sakatlandı. U19 Milli Takımı'nın İsrail ile oynadığı maçta ayak bileğine darbe alan genç oyuncunun sağlık durumu hakkında Bordo- Mavili kulüpten açıklama yapıldı.

Hüseyin Türkmen kaldı

Kulüp doktoru Hakan Çelik kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı. Genç oyuncunun en az 2 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Bu süreçte Denswil'in yanında savunmanın göbeğinde oynayacak stoper orijinli Hüseyin Türkmen kaldı.