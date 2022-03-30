Son dakika Trabzonspor haberi! Ahmetcan'dan kötü haber
U19 Milli Takımı'nda sakatlanan genç stoperin sağ ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edildi. Edgar ve Hugo'nun yokluğunda şans bulan 19 yaşındaki oyuncunun da en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Şampiyonluk için geri sayımda olan Trabzonspor 'un savunma hattında Beşiktaş maçı öncesi bir sakatlık daha yaşandı. Edgar'ın sezonu kapatmasının ardından Vitor Hugo'nun da sakatlanmasıyla forma şansı yakalayan stoper Ahmetcan Kaplan da sakatlandı. U19 Milli Takımı'nın İsrail ile oynadığı maçta ayak bileğine darbe alan genç oyuncunun sağlık durumu hakkında Bordo- Mavili kulüpten açıklama yapıldı.
Hüseyin Türkmen kaldı
Kulüp doktoru Hakan Çelik kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı. Genç oyuncunun en az 2 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Bu süreçte Denswil'in yanında savunmanın göbeğinde oynayacak stoper orijinli Hüseyin Türkmen kaldı.