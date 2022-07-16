Bordo-Mavililer’in yeni yıldız adayı Ahmetcan Kaplan, kısa sürede Avrupa takımlarının dikkatini çekti. Geçtiğimiz sezon teknik direktör Abdullah Avcı’nın A takımda şans verdiği 19 yaşındaki stoper, forma fırsatını çok iyi kullanırken, Süper Lig ’de çıktığı 13 maçta beklentileri fazlasıyla karşıladı. Top tekniği, kendine özgüveni ve çabukluğuyla öne çıkan Ahmetcan için Fransız ve Alman kulüplerinin ardından Ajax da devreye girdi. Hollanda devinin uzun süredir Ahmetcan’ı takip ettiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzonspor ’a teklif gelebilir.

Stoperini Manu’ya satıyor

Daha önce Lokomotiv Moskova’nın 2.5 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkardığı Ahmetcan için Karadeniz ekibi direkt olumsuz geri dönüş yapmıştı. Hollanda basınına göre; sol stoperi Lisandro Martinez’i 50 milyon Euro karşılığında Manchester United’a satmaya hazırlanan Ajax, savunma bölgesine iki takviye birden gerçekleştirecek. Bordo-Mavililer’in bonservis olarak en az 7-8 milyon Euro’luk bir beklentisi bulunuyor