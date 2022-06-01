Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bein Sports’a verdiği röportajda gelen transfer tekliflerini açıkladı, yakın dönem için, “Ciddiye alabileceğim tek teklif, Ahmetcan Kaplan’a geldi” dedi.

Genç stoperin, Avrupa’nın 2 önemli Avrupa ekibinin yakın takibe aldığı bildirildi. 19 yaşındaki genç futbolcuyu Fransız takımlarından Lille ve Almanya ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’ın istediği öğrenildi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Ahmetcan’ın ayrılmasına izin vermeyeceği ifade edildi. Bilindiği gibi, Süper Lig statüsünde, 2001 doğumlu bir futbolcunun ilk 11’de bulunması zorunlu bulunuyor. Bordo-mavili ekipte de bu konuda favori olarak Ahmetcan gösteriliyor. Genç savunmacı, geçen sezon Trabzonspor’da 13 lig maçına çıkarken, 1 asist yaptı.

Ağaoğlu, transfer konusundaki en büyük pişmanlığını da Abdülkadir Ömür olarak belirtti. Bordo-mavililerin başkanı, “Yusuf Yazıcı ayrıldıktan sonra Manchester City’den Abdülkadir Ömür için 23 milyon euroluk teklif geldi. İkisini de aynı anda göndermenin doğru olmadığını düşündüm. O teklifi reddetmek hayatımın pişmanlığı” yorumunu yaptı.

Trabzonspor Başkanı ayrıca, Siopis ve Bakasetas için nabız yoklayanların bulunduğunu dile getirdi.