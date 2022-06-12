Son dakika Trabzonspor haberi... Ahmetcan Kaplan’a, Rusya’dan teklif var!
Fransa ve Almanya’dan ciddi talipleri bulunan Ahmetcan Kaplan’a, Rusya’dan da ilgi var. Lokomotiv Moskova’nın bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtilirken, Trabzonspor’un beklentisi çok daha yüksek.
Fransa ve Almanya’dan ciddi talipleri bulunan Ahmetcan Kaplan’a, Rusya’dan da ilgi var. Lokomotiv Moskova’nın bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtilirken, Trabzonspor ’un beklentisi çok daha yüksek.
Bordo- Mavililer, 19 yaşındaki stoperini 7-8 milyon Euro’nun altına bırakmak istemiyor. Olası bir transferde, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi de koyulacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde tek ciddi teklifin Ahmetcan’a yapıldığını söylemişti.