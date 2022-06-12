Fransa ve Almanya’dan ciddi talipleri bulunan Ahmetcan Kaplan’a, Rusya’dan da ilgi var. Lokomotiv Moskova’nın bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtilirken, Trabzonspor ’un beklentisi çok daha yüksek.

Bordo- Mavililer, 19 yaşındaki stoperini 7-8 milyon Euro’nun altına bırakmak istemiyor. Olası bir transferde, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi de koyulacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde tek ciddi teklifin Ahmetcan’a yapıldığını söylemişti.