Son dakika Trabzonspor haberi! Ahmetcan Kaplan tarihe geçti

Trabzonspor ’dan Hollanda ekibi Ajax’a 9.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibinin Süper Lig’den bonservisle transfer ettiği ikinci oyuncu olarak tarihe geçerken, takımına kazandırdığı ücretle Tr abzonspor’un zirve transferlerinden oldu. Genç savunmacı, Ajax’ın Süper Lig’den yaptığı ilk Türk oyuncu transferi oldu. 19 yaşındaki futbolcu, 16 milyon Euro’yla Daley Blind’in ardından Kırmızı-Beyazlı ekibin en yüksek bonservis ödediği 2. stoper olarak da futbol tarihine geçti.

En pahalı 3.

Genç yetenek, Trabzonspor’un bugüne kadar yaptığı en pahalı satışlar listesinde ilk 3’e girdi. Ahmetcan, 2019 yılında Lille’ye 17.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Yusuf Ya zıcı ve Karadeniz ekibinde kiralık olarak oynadığı dönemde 20 milyon fesih bedeliyle Leipzig’e giderek 10 milyon Euro kazandıran Alexander Sörloth’un ardından 3. sıraya yerleşti.